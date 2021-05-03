Yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran Yasak Elma dizisi bu akşam ekranlarda yerini alacak. Yeni bölümde Şahika'nın ölümü herkesi şok eder. Ancak bu ölümden çok geriye kalan hisseler merak konusu olur. İşte Yasak Elma 109. bölüm full, tek parça izle| Yasak Elma son bölüm Fox TV canlı izle...

YASAK ELMA 109. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE| YASAK ELMA SON BÖLÜM CANLI İZLE

Şahika’nın ölümü herkesi şoke ederken, bundan en çok etkilenen kişi Kaya’dır. Ender, Kaya’ya destek olmak için tüm geçmiş hesaplaşmalarını bırakarak onun yanında olur. Hasan Ali ise Şahika’nın ölümünü hisseleri almak için fırsat bilir ve harekete geçer.

YASAK ELMA 109. BÖLÜM CANLI İZLE| YASAK ELMA SON BÖLÜM CANLI İZLE

YASAK ELMA FULL, TEK PARÇA İZLE

Hasan Ali planı için Ender ile bir olduğunu düşünse de Ender, Hasan Ali'nin kuyusunu kazmaya başlar. Şahika'nın gidişiyle Ender ve Yıldız’ın birlik olma vakti gelmiştir. Peki Ender planında başarılı olabilecek mi? Hasan Ali bu yenilgiyi kabul edebilecek mi?