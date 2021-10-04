FOX TV ekranlarında yayınlanan Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay'ın yer aldığı Yasak Elma’nın heyecan dolu yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Yasak Elma 114. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

YASAK ELMA 114. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

Doğan kızını korumak için Çağatay’a karşı hamle alır. Ender ise geçmişten gelen kişinin peşindedir. Yıldız, Ender’in de yardımıyla Çağatay’ın peşine düşer ama Çağatay’ın yaptığı büyük bir jest, kafasındaki şüphelerin silinmesini sağlar. Ancak yaşadığı bir tesadüf Yıldız’ın gözünü açmasını sağlayacaktır…

YASAK ELMA 114. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV YASAK ELMA YENİ BÖLÜM İZLE