Son dakika! Akdeniz'de korkutan deprem!İsmet Uçma kimdir, nereli? Kaç yaşında neden öldü?Kılır ne demek, TDK'ya göre Kılır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybettiYasak Elma 115. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Yasak Elma 115. bölüm canlı izleMuhasebe Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Muhasebe Müdürü Maaşları ve İş İlanlarıLetonya - Türkiye Dünya Kupası Elemeleri maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linkiŞetlant ne demek, TDK'ya göre Şetlant kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Dr. Ramazan Şadet Güvercin kimdir? Nereli, kaç yaşında? Dr. Ramazan Şadet Güvercin öldü mü, neden öldü?Kulüp dizisi ne zaman başlayacak? Kulüp konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Yasak Elma 115. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Yasak Elma 115. bölüm canlı izle

Yasak Elma 115. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Yasak Elma 115. bölüm canlı izle

FOX TV'nin sevilen dizilerinden olan Yasak Elma'nın yeni bölümünde ihanete uğradığını öğrenen Yıldız intikam almak için harekete geçecek. Diziyi kaçırmak istemeyenler için haberimizde Yasak Elma 115. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Yasak Elma 115. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Yasak Elma 115. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Yasak Elma 115. bölüm canlı izle

Pazartesi akşamları FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yıldız'ın intikam almak için harekete geçeceği, Ender'in ise Doğan'la yakınlaştığı sırada beklenmedik sürprizle karşılaşacağı bu yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Yasak Elma 115. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Yasak Elma 115. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

YASAK ELİMA 115. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV YASAK ELMA 115. BÖLÜM CANLI İZLE

Yıldız, ihanete uğradığını öğrendikten sonra bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır. Çağatay ve Kumru’dan ayrı ayrı intikam almak için harekete geçer.

Ender ise Doğan’la yakınlaştığı sırada beklenmedik bir sürprizle karşılaşır.

Yasak Elma 115. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Yasak Elma 115. bölüm canlı izle

SON BÖLÜM ÖZETİ

Doğan kızını korumak için Çağatay’a karşı hamle alır. Ender ise geçmişten gelen kişinin peşindedir. Yıldız, Ender’in de yardımıyla Çağatay’ın peşine düşer ama Çağatay’ın yaptığı büyük bir jest, kafasındaki şüphelerin silinmesini sağlar. Ancak yaşadığı bir tesadüf Yıldız’ın gözünü açmasını sağlayacaktır…

YASAK ELİMA 115. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 FOX TV YASAK ELMA 115. BÖLÜM CANLI İZLE

Yasak Elma 115. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Yasak Elma 115. bölüm canlı izle

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT