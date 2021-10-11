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Yasak Elma 115. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle

FOX TV'nin sevilen dizilerinden olan Yasak Elma'nın yeni bölümünde ihanete uğradığını öğrenen Yıldız intikam almak için harekete geçecek. Diziyi kaçırmak istemeyenler için haberimizde Yasak Elma 115. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle linklerine yer verdik...

Yasak Elma 115. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle

Pazartesi akşamları FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yıldız'ın intikam almak için harekete geçeceği, Ender'in ise Doğan'la yakınlaştığı sırada beklenmedik sürprizle karşılaşacağı bu yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Yasak Elma 115. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

YASAK ELİMA 115. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

Yıldız, ihanete uğradığını öğrendikten sonra bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır. Çağatay ve Kumru’dan ayrı ayrı intikam almak için harekete geçer.

Ender ise Doğan’la yakınlaştığı sırada beklenmedik bir sürprizle karşılaşır.

Yasak Elma 115. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle

114. BÖLÜM ÖZETİ

Doğan kızını korumak için Çağatay’a karşı hamle alır. Ender ise geçmişten gelen kişinin peşindedir. Yıldız, Ender’in de yardımıyla Çağatay’ın peşine düşer ama Çağatay’ın yaptığı büyük bir jest, kafasındaki şüphelerin silinmesini sağlar. Ancak yaşadığı bir tesadüf Yıldız’ın gözünü açmasını sağlayacaktır…

YASAK ELİMA 115. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 FOX TV YASAK ELMA 115. BÖLÜM  İZLE

Yasak Elma 115. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle

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