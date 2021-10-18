Fatih Aksoy'un yapımcılığını üstlendiği FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ender'in Arzu'yu göndermenin yollarını arayacağı bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Yasak Elma 116. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

YASAK ELMA 116. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV YASAK ELMA 116. BÖLÜM CANLI İZLE

Yıldız, Çağatay ve Kumru birlikteliğini belgelemek ve intikam planını harekete geçirmek için kolları sıvarken, Çağatay ve Kumru olacaklardan habersiz görüşmeye devam ederler.

Arzu’nun gelişiyle sarsılan Ender, yeni bir düşman edineceğini anladığı için onu göndermenin yollarını arar.

YASAK ELMA 116. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV YASAK ELMA 116. BÖLÜM İZLE