Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay Kalkan oyuncu kadrosuna katıldığı ve her bölümü ilgiyle izlenen Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde yine heyecan dorukta. Yıldız'ın Kumru ve Çağatay'ın ilişkisini herkesin içinde ifşalayacağı yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Yasak Elma 117. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

YASAK ELMA 117. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

Yıldız, Çağatay ve Kumru ilişkisi için delil toplamaya devam ederken, Ender ve Asuman’ın başka planları vardır. Yıldız, Çağatay ve Kumru’dan intikam almak için bambaşka bir yol izleyecektir.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Çağatay ve Kumru birlikteliğini belgelemek ve intikam planını harekete geçirmek için kolları sıvarken, Çağatay ve Kumru olacaklardan habersiz görüşmeye devam ederler. Arzu'nun gelişiyle sarsılan Ender, yeni bir düşman edineceğini anladığı için onu göndermenin yollarını arar.

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YASAK ELMA 117. BÖLÜM İZLE