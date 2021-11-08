Yıldız’ın, Çağatay ve Kumru ilişkisini ifşa etmesinin ardından , Doğan’ın Çağatay ve Kumru ilişkisini herkesten önce bildiğini öğreneceği ve yüzleşmeye gideceği 119. bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Yasak Elma 119. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

YASAK ELMA 119. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

Yıldız, Doğan’ın Çağatay ve Kumru ilişkisini herkesten önce bildiğini öğrenir ve Doğan’la yüzleşmeye gider. Doğan’ın söylediği bir sözle, Kumru’nun bir sırrı olduğunu anlar ve bu sırrın peşine düşer.

118. BÖLÜM ÖZET

Yıldız’ın, Çağatay ve Kumru ilişkisini ifşa etmesi herkesin hayatında bomba etkisi yapar. Çağatay ise Yıldız’ı geri kazanmaya çalışırken, yaptıklarının cezasını yalnızlığıyla öder. Doğan, intikam planı için kollarını sıvarken, Kumru beklenenin aksine başka bir hamle yapacaktır.

YASAK ELMA 119. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YASAK ELMA 119. BÖLÜM İZLE