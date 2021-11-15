Yasak Elma'nın 119. bölümünde; Yıldız, Doğan’ın Çağatay ve Kumru ilişkisini herkesten önce bildiğini öğrenir ve Doğan’la yüzleşmeye gitti. Doğan’ın söylediği bir sözle, Kumru’nun bir sırrı olduğunu anlar ve bu sırrın peşine düştü. Dizinin 120. bölümünde ise Çağatay, Yıldız'ın gönlünü almaya çalışırken, Yıldız hayatına adapte olmaya çalışacak. Dizinin heyecan dolu yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Yasak Elma 120. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

YASAK ELMA 120. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YASAK ELMA SON BÖLÜM CANLI İZLE

Ender, Doğan’la ayrılığı sonrası Arzu’yu göndermeye yemin etmiştir. Çağatay, Yıldız’ın gönlünü alıp kendini affettirmeye çalışırken, Yıldız yeni hayatına adapte olmakla uğraşıyordur. Boşanma davasının seyrini gelen sürpriz bir tanık değiştirecektir…

FOX TV CANLI YAYIN YASAK ELMA 120. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YASAK ELMA 120. BÖLÜM İZLE