Yasak Elma'nın 120. bölümünde Ender, Doğan’la ayrılığı sonrası Arzu’yu göndermeye yemin etmiştir. Çağatay, Yıldız’ın gönlünü alıp kendini affettirmeye çalışırken, Yıldız yeni hayatına adapte olmakla uğraşıyordur. Boşanma davasının seyrini gelen sürpriz bir tanık değiştirdi. Yeni bölümde ise Yıldız, Kumru’nun şahitliğiyle boşanmayı kabul etmiyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Yasak Elma 121. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle linklerine yer verdik...

YASAK ELMA 121. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

Yıldız, Kumru’nun şahitliğiyle boşanmayı kabul etmez. Kumru ise Çağatay ve Yıldız’ın bir an önce ayrılmasını istiyordur.

Doğan ve Yıldız’ın yakınlaşması herkesin dikkatini çekerken, Kumru bambaşka bir plan yaparak bütün dengeleri değiştirecektir…

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