Yasak Elma 121. bölümünde; Yıldız, Kumru’nun şahitliğiyle boşanmayı kabul etmez. Kumru ise Çağatay ve Yıldız’ın bir an önce ayrılmasını istedi. Doğan ve Yıldız’ın yakınlaşması herkesin dikkatini çekerken, Kumru bambaşka bir plan yaparak bütün dengeleri değiştirdi. Dizinin heyecan dolu yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Yasak Elma 122. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle linklerine yer verdik...

YASAK ELMA 122. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

Çağatay’ın mahkemede yaptığı açıklama sonrası Yıldız neye uğradığını şaşırır. Doğan bu olayın tesadüf olmadığından şüphelenirken, Çağatay ve Yıldız’ın ayrılmaması için kendince bir çözüm bulur…

YASAK ELMA 122. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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