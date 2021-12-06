Ekranların en sevilen dizilerinden olan Yasak Elma yeni bölümüyle FOX TV izleyicisi karşısına çıkıyor. Çağatay'ın intikam almaya çalışacağı, Yıldız'ın ise bu planı bozmaya uğraşacağı yeni bölümü kaçırmak istemeyenler için haberimizde Yasak Elma 123. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

YASAK ELMA 123. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

Çağatay, Doğan ve Yıldız’ın hamlelerinden sonra intikam yemini eder. Artık tek bir amacı vardır ve bu uğurda her şeyi yapacaktır.

Bu sırada Yıldız, Çağatay’ın planını bozmak için harekete geçecektir.

YASAK ELMA 123. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE