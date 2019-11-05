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  3. Yasak Elma 56. bölüm fragmanı yayınlandı

Yasak Elma 56. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Yasak Elma 56. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Şahika'nın açıklamalarının ardından savaş yeni bir boyut kazanıyor.

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın herkes tarafından merakla beklenen 56. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Yiğit zor bir hayat yaşadığı için annesi olduğunu öğrendiği Ender'e sitem ediyor. Şahika'ya abisi Kaya dahil sırtını dönerken Şahika kozlarını oynamaya devam ediyor. Halit aldığı bir telefonun ardından yere seriliyor.

 

 

05 Kasım 2019 Salı 09:25

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