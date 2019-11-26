Yasak Elma 59. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Yasak Elma 59. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Şahika'nın Ender'e yaptığı teklif ve ardından Yiğit'in görüntülerini sakladığını söyleyerek ettiği tehdit büyük ses getiriyor.