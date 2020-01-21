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  3. Yasak Elma 66. bölüm fragmanı yayınlandı

Yasak Elma 66. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Yasak Elma 66. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Halit ile Leyla'nın ilişkisini öğrenen Şahika, her şeyi Nadir'e anlatıyor. Ender ve Yıldız ise Leyla'yı takip ettirmeye başlıyor.

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21 Ocak 2020 Salı 08:25

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