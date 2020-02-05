Yasak Elma 68. bölüm fragmanı yayınlandı
Herkes tarafından merakla beklenen Yasak Elma 68. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Halit’le Yıldız evde birbirlerine giriyor. Yıldız çocuğunu da alıp evden gideceğini söyleyince Halit ona engel olmaya çalışıyor. Yıldız, şirkete gidip herkesin içinde Leyla’nın saçını başını yoluyor.
Hadise'nin iç çamaşırsız göğüs dekolteli paylaşımı görenlerin içini ısıttı!
A101 6 Şubat 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
A101 1-7 Şubat 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
Bir Zamanlar Çukurova 54. bölüm fragmanı yayınlandı
05 Şubat 2020 Çarşamba 08:41
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT