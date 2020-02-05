Yasak Elma 68. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Yasak Elma 68. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Halit’le Yıldız evde birbirlerine giriyor. Yıldız çocuğunu da alıp evden gideceğini söyleyince Halit ona engel olmaya çalışıyor. Yıldız, şirkete gidip herkesin içinde Leyla’nın saçını başını yoluyor.