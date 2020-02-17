Yasak Elma 70.Bölüm fragmanı izle | Yasak Elma fragman

Yasak Elma dizisi izleyiciler tarafından oldukça seviliyor. Bundan dolayı yeni bölümünün ardından dizi severler 70. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki Yasak Elma 70.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı nereden izlenebilir? Yasak Elma oyuncuları kimler? Tüm cevaplar haberimizde

YASAK ELMA 69.BÖLÜM FRAGMANI

Yasak Elma 70.bölüm fragmanı yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra sitemizde olacaktır.

EDA ECE KİMDİR?

20 Haziran 1990 yılında İstanbul'da doğan Eda Ece, Şişli Terakki Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde okudu. 2011 yılında Pis Yedili dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına başlayan Eda Ece, "Beni Böyle Sev", "İlişki Durumu Karışık" tv dizilerinde, "Kızım İçin", "Kocan Kadar Konuş", "Kocan Kadar Konuş Diriliş", "Görümce", "Deli Dumrul" ve "Yol Arkadaşım" sinema filmlerinde rol aldı.

Yıldız Yılmaz

Gencecik yaşına rağmen hayatından sıkılmıştır. Ona göre mutluluğun anahtarı zengin bir koca bulup evlenmek ve lüks içinde bir hayat yaşamaktır. Sosyeteye ve lüks insanlara hayranlık duyar. Yıllar sonra Ender’in teklifiyle hayatının değişebileceğini anlayıp, aklını Halit’i tavlamak ve onun karısı olabilmek için kullanacaktır.

ŞEVVAL SAM KİMDİR?

Şevval Sam, 11 Kasım 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Şarkıcı Leman Sam, babası Selim Sam'dır. Şehnaz Sam adında kendinden 2 yaş büyük ablası vardır. Anne babası o altı yaşındayken ayrılmışlar. İlk ve ortaokulu Etiler’deki Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulunda okudu. Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi Restorasyon bölümünden mezun olmuştur. Üniversiteyi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümünde okuyarak bitirdi.

Ender Argun

Sosyetik tanımının sözlükteki gerçek karşılığı ve tam bir cemiyet kadınıdır. Güzelliğinin doruğundayken de Halit Argun gibi çapkın, evli ve milyarder iş adamının yanına sekreter olarak girmeyi başarmıştır. Enerjisi, becerisi, çalışkanlığı ve kadınlığıyla da yıllardır hayalini kurduğu hayata Halit’ten hamile kalarak ve bunu bir süre gizleyerek kavuşmuştur. Paraya ve güce aşıktır.

TALAT BULUT KİMDİR?

23 Mart 1956 tarihinde Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı. Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkân Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Talat Bulut; halen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı'dır.

Halit Argun

Türkiye’nin en zengin adamlarından biridir. İyi, çalışkan ve saygın bir iş adamıdır. Tek sorunu çapkınlığıdır. Güzele, gençliğe çok meraklıdır. Yanında hep bakımlı ve güzel bir kadın görmeye alışmıştır. Evli olduğu kadınlara boşanırken tek kuruş vermeyen, mücevherleri bile kendi özel kasasında korumaya alan garantici biridir. Kadınların ilgisi olmadan yaşayamaz ve kadınlar tarafından ilgi görmek ve sevilmek ister.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur. Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.