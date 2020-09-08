Yasak Elma 76. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma 75. bölüm izle

Yasak Elma 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tüm dizilerin yeni sezonlarının tek tek başladığı bu hafta büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Yasak Elma'da yeni sezonun ilk bölümü ile ekranlara döndü. Yasak Elma'nın son bölümüne Halit'in Yıldız'a yaptığı evlilik teklifi damga vurdu. Peki Yasak Elma son bölümde neler yaşandı? Yasak Elma 76. bölüm fragmanı ve Yasak Elma 75. bölüm izleme linki..

YASAK ELMA 76. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yasak Elma'nın 14 Eylül Pazartesi akşamı ekranlarda olacak yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi.

Halit’in eski gücünü kazanması herkes tarafından sevinçle karşılanmış ve Argun ailesi eski düzenlerine dönmüştür. Halit’in amacı zor günlerinde ona çok destek olmuş olan Yıldız’ı geri kazanmak ve onunla yeniden evlenmektir. Ancak Yıldız’ın aklı Kerim yüzünden karışıktır ve ne yapacağını bilemez. Kısa zaman içinde doğru kararı vermesi gerekmektedir.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yasak Elma yeni bölümü ile 14 Eylül Pazartesi 20:00 akşamı FOX TV ekranlarında olacak.

YASAK ELMA OYUNCULARI

Yasak Elma dizisinin yeni sezonunda başrolleri Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Nesrin Cavadzade paylaşıyor. Yasak Elma’da bu güçlü isimlerin yanı sıra Şafak Pakdemir, Buçe Buse Kahraman, Barış Aytaç, İlber Uygar Kabaoğlu, Nilgün Türksever, Barış Kılıç, Doğaç Yıldız, Gökhan Alkan ve Can Nergis gibi birbirinden yetenekli isimler de yer alıyor.