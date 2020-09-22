  1. WEB TV
  2. DİZİLER VE FİLMLER
  3. Yasak Elma 78. bölüm fragmanı yayınlandı | Ender'i yıkan konuşma!

Yasak Elma 78. bölüm fragmanı yayınlandı | Ender'i yıkan konuşma!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Yasak Elma 78. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında "Bu evlilik benim için bitti" sözleri Ender'i yıkıyor. Diğer yandan Şahika da Ender'e şirketle ilgili büyük bir oyun oynuyor.

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'nın 78. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur. Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

Yasak Elma 78. bölüm fragmanı yayınlandı | Ender'i yıkan konuşma!

YASAK ELMA OYUNCULARI

Şevval Sam: Ender Argun/Ekinci   

Talat Bulut: Halit Argun    

Eda Ece: Yıldız Argun/Yılmaz   

Şafak Pekdemir: Zehra Argun   

Buçe Buse Kahraman: Lila Argun  

Barış Aytaç: Caner Çelebi  

İlber Uygar Kaboğlu: Erim Argun    

Nilgün Türksever: Zerrin Taşdemir    

Barış Kılıç: Kaya Ekinci  

Doğaç Yıldız: Yiğit Ekinci   

Nesrin Cavadzade: Şahika Ekinci  

Gökhan Alkan: Kerim  

Çukur 4. sezon 4. bölüm fragmanı yayınlandı | Cumali Yamaç'ı kurtaracak mı?Çukur 4. sezon 4. bölüm fragmanı yayınlandı | Cumali Yamaç'ı kurtaracak mı?

Babil 13. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan, Deniz ile ilgili gerçeği öğreniyor mu?Babil 13. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan, Deniz ile ilgili gerçeği öğreniyor mu?

Zümrüdüanka 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Zümrüt Serhat'ı affedebilecek mi?Zümrüdüanka 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Zümrüt Serhat'ı affedebilecek mi?

Hercai 40. bölüm fragmanı yayınlandı | Reyyan Miran'ı boşuyor!Hercai 40. bölüm fragmanı yayınlandı | Reyyan Miran'ı boşuyor!

 

22 Eylül 2020 Salı 08:59
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Çukur 4. sezon 4. bölüm fragmanı yayınlandı | Cumali Yamaç'ı kurtaracak mı?
Çukur 4. sezon 4. bölüm fragmanı yayınlandı | Cumali Yamaç'ı kurtaracak mı?
Babil 13. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan, Deniz ile ilgili gerçeği öğreniyor mu?
Babil 13. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan, Deniz ile ilgili gerçeği öğreniyor mu?
Zümrüdüanka 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Zümrüt Serhat'ı affedebilecek mi?
Zümrüdüanka 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Zümrüt Serhat'ı affedebilecek mi?
Hercai 40. bölüm fragmanı yayınlandı | Reyyan Miran'ı boşuyor!
Hercai 40. bölüm fragmanı yayınlandı | Reyyan Miran'ı boşuyor!
Ramo 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo'nun karşı hamlesi ne olacak?
Ramo 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo'nun karşı hamlesi ne olacak?
Bir Zamanlar Çukurova 65. bölüm fragmanı yayınlandı | Züleyha gerçeği açıklıyor!
Bir Zamanlar Çukurova 65. bölüm fragmanı yayınlandı | Züleyha gerçeği açıklıyor!
Bay Yanlış 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Özgür'den şaşırtan teklif!
Bay Yanlış 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Özgür'den şaşırtan teklif!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 33. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız, dönüşü olmayan bir yolda!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 33. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız, dönüşü olmayan bir yolda!
Arıza 3. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza'dan en büyük olmaya ilk adımlar!
Arıza 3. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza'dan en büyük olmaya ilk adımlar!
Mucize Doktor 30. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Ferda'dan hoşlanıyor mu?
Mucize Doktor 30. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Ferda'dan hoşlanıyor mu?