Yasak Elma 95. bölüm fragmanı yayınlandı |Nurgül, Yıldız'ın başına bela oluyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Yasak Elma 95. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ender ve Şahika, kapılarına gelen Yıldız'ın hapishaneden tanıdığı Nurgül'ü Yıldız'ın evine gönderir. Yıldız'ın evine giden Nurgül, ondan para alabilmek için onu hapishane günlerini hatırlatarak tehdit eder.

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'nın 95. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur. Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

YASAK ELMA OYUNCULARI

Şevval Sam: Ender Argun/Ekinci

Eda Ece: Yıldız Argun/Yılmaz

Şafak Pekdemir: Zehra Argun

Buçe Buse Kahraman: Lila Argun

Barış Aytaç: Caner Çelebi

İlber Uygar Kaboğlu: Erim Argun

Nilgün Türksever: Zerrin Taşdemir

Barış Kılıç: Kaya Ekinci

Doğaç Yıldız: Yiğit Ekinci

Nesrin Cavadzade: Şahika Ekinc

Çukur 4. sezon 21. bölüm fragmanı yayınlandı! | Sultan, Efsun gerçeğini öğreniyor!

Hercai 56. bölüm fragmanı yayınlandı! | Miran annesine kavuşuyor!

Kuruluş Osman 43. bölüm fragmanı yayınlandı! | Osman Bey'den intikam savaşı!

Arıza 19. bölüm fragmanı yayınlandı! | Muzaffer Ali Rıza'ya rest çekiyor!