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Yasak elma 96. bölüm full izle FOX TV | Yasak elma son bölüm izle Youtube

Her hafta Pazartesi akşamları FOX TV erkanlarında yayımlanan Yasak Elma'nın bu akşamki yeni bölümünde yer yerinden oynuyor. Saat 20.00'da seyircisiyle buluşacak olan fenomen dizinin yeni bölümünü FOX TV ile canlı olarak izlemek ve son bölümü Youtube üzerinden seyretmek için linklere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yasak elma 96. bölüm full izle FOX TV | Yasak elma son bölüm izle Youtube

Yasak Elma'da bu hafta yayımlanan 96. bölümün fragmanı bir hayli dikkat çekti. Ender, Yıldız ve Şahika şeytan üçgeni dağıldı. Şahika ölüyor mu? İşte heyecanla beklenen yeni bölümün canlı izleme linki ve son bölümde yaşananlar... 

YASAK ELMA 96. BÖLÜM FOX TV CANLI İZLE (1 ŞUBAT PAZARTESİ)

YASAK ELMA 95. BÖLÜM TEKRAR İZLE YOUTUBE

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Çağatay ve Yıldız gerginliği artarak devam ederken, Yıldız bir yol ayrımına girdiklerinin farkındadır. Ender ve Şahika, Hasan Ali’yi devirme planları yaparlar. Ancak Yıldız, Şahika ve Ender’in cezaevi arkadaşları Nurgül’ün çıkıp gelmesi herkesi etkiler. Cansu ise Yıldız ve Çağatay arasındaki soğukluğu kendi lehine kullanacaktır.

YASAK ELMA 96. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çağatay, Cansu’yla yaşadıklarından sonra, Yıldız’la arasını düzeltmeye çalışır. Yıldız olanlardan habersiz, Cansu’yla görüşmeye devam ederken; Çağatay, Cansu’yu onlardan uzaklaştırmanın yollarını arar. Ender ve Şahika, Hasan Ali’den darbe yemekten usandıklarından daha hasar verici planlar yapmaya karar verirler. Ancak sonunda olan Şahika’ya olacaktır.

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