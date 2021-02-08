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Yasak Elma 97. bölüm canlı izle | Yasak Elma son bölüm FOX TV canlı izle

FOX TV'nin fenomen dizisi bu akşam nefesleri kesecek yepyeni bölümüyle ekranlarda yer alacak. Şahika karakterinin ölüp ölmediği merak konusu oldu. İşte Yasak Elma 97. bölüm canlı izle | Yasak Elma son bölüm FOX TV canlı izle...

Yasak Elma 97. bölüm canlı izle | Yasak Elma son bölüm FOX TV canlı izle

Hasan Ali'nin tuzağına düşen Şahika'dan haber almayan Yıldız ve Ender iyice meraklanmaya ve suçluyu aramaya başlar. Peki Hasan Ali'nin planı ortaya çıkacak mı? İşte Yasak Elma 97. bölüm canlı izle | Yasak Elma son bölüm FOX TV canlı izle...

YASAK ELMA 97. BÖLÜM CANLI İZLE | YASAK ELMA SON BÖLÜM FOX TV CANLI İZLE

Yasak Elma 97. bölüm canlı izle | Yasak Elma son bölüm FOX TV canlı izle

Şahika’nın ortadan kaybolması Ender’i şüphelendirir. Ender, Şahika’nın öldürüldüğünü düşünerek Hasan Ali’yi suçlar. Hasan Ali ise yaptıklarının gizli kalması için tüm gücünü kullanacaktır. Ender, herkese Hasan Ali’nin bir katil olduğunu ispat etmeye çalışır.

YASAK ELMA 97. BÖLÜM CANLI İZLE | SON BÖLÜM CANLI İZLE

Yasak Elma 97. bölüm canlı izle | Yasak Elma son bölüm FOX TV canlı izle

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Çağatay, Cansu’yla yaşadıklarından sonra, Yıldız’la arasını düzeltmeye çalışır. Yıldız olanlardan habersiz, Cansu’yla görüşmeye devam ederken; Çağatay, Cansu’yu onlardan uzaklaştırmanın yollarını arar. Ender ve Şahika, Hasan Ali’den darbe yemekten usandıklarından daha hasar verici planlar yapmaya karar verirler. Ancak sonunda olan Şahika’ya olacaktır.

Yasak Elma 97. bölüm canlı izle | Yasak Elma son bölüm FOX TV canlı izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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