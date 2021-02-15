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Yasak Elma 98. bölüm canlı izle| Yasak Elma son bölüm canlı izle FOX TV

FOX TV ekranlarının fenomen dizisi Yasak Elma, 98. yeni bölümüyle bu akşam seyirci karşısında olacak. Dizinin kötü karakteri Şahika'nın kusursuz planı tamda istediği gibi ilerken, Hasan Ali'nin bu durum karşısında ne yapacağı merak konusu oldu. İşte Yasak Elma 98. bölüm canlı izle| Yasak Elma son bölüm canlı izle FOX TV...

Yasak Elma 98. bölüm canlı izle| Yasak Elma son bölüm canlı izle FOX TV

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Yasak Elma yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. Şahika ve Ender'in planı sonucunda Ender'in Hasan Ali'ye hisseleri almak için evlilik teklifinde bulunması herkesi şok etti. İşte Yasak Elma 98. bölüm canlı izle| Yasak Elma son bölüm canlı izle FOX TV...

Yasak Elma 98. bölüm canlı izle| Yasak Elma son bölüm canlı izle FOX TV

YASAK ELMA 98. BÖLÜM CANLI İZLE| YASAK ELMA SON BÖLÜM CANLI İZLE FOX TV

Köşeye sıkışan Hasan Ali büyük bir ders alacaktır.  Ender hisseleri geri alma sürecinde kadar Şahika’nın bir süre daha ortalarda görünmemesi gerekiyordur. Ender ve Şahika, Hasan Ali’nin yaptıklarının bedelini yalnızca hisseleri almakla ödetmeyecek. Ender ve Şahika ikilisinden büyük bir sürpriz daha gelecek gibi...

YASAK ELMA 98. BÖLÜM CANLI İZLE | SON BÖLÜM CANLI İZLE

Yasak Elma 98. bölüm canlı izle| Yasak Elma son bölüm canlı izle FOX TV

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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