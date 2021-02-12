Yasak Elma 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Hasan Ali zorla nikah masasına oturur

Öldüğünü sandıkları Şahika'nın geri dönüşü Ender'i mutlu ederken bir o kadar da şaşırtır. Hasan Ali Bey ise bu defa Şahika'nın çevirdiği dümene kendini suçlarcasına inanır ve bunlar ortaya çıkmaması için elinden geleni yapmaya hazırdır. İşte Yasak Elma 98. bölüm fragmanı...

YASAK ELMA 98. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Yayınlanan 98. yeni bölüm fragmanında Hasan Ali'nin paçaları tutuşmuştur. Ender ve Şahika ise büyük oynamaya kararlıdır. Yalnızca kendi hislerini istemelerini beklerken, Hasan Ali'nin hisselerini isteyince olan olur. Kendi hisselerini vererek için aynı soyadı taşıması gerektiğini söyleyince Ender'den gelen evlilik teklifi karşısında ne yapacağınız bilemez. Öte yandan Şahika ve Ender'in yalanı hisleri alana kadar sürebilecek mi merak konusu.

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahika’nın ortadan kaybolması Ender’i şüphelendirir. Ender, Şahika’nın öldürüldüğünü düşünerek Hasan Ali’yi suçlar. Hasan Ali ise yaptıklarının gizli kalması için tüm gücünü kullanacaktır. Ender, herkese Hasan Ali’nin bir katil olduğunu ispat etmeye çalışır.