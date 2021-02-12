  1. WEB TV
  2. DİZİLER VE FİLMLER
  3. Yasak Elma 98. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Hasan Ali'ye gelin şoku!

Yasak Elma 98. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Hasan Ali'ye gelin şoku!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Yasak Elma 98. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Hasan Ali, Ender tarafından Şahika'nın ölümüyle ilgili tehdit edilirken hisselerini vermek için evlilik şartı koşar. Evlilik masasına oturan Hasan Ali'yi ise büyük bir gelin sürprizi beklemektedir.

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'nın 98. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur. Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

Yasak Elma 98. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Hasan Ali'ye gelin şoku!

YASAK ELMA OYUNCULARI

Şevval Sam: Ender Argun/Ekinci   

Eda Ece: Yıldız Argun/Yılmaz   

Şafak Pekdemir: Zehra Argun   

Buçe Buse Kahraman: Lila Argun  

Barış Aytaç: Caner Çelebi  

İlber Uygar Kaboğlu: Erim Argun    

Nilgün Türksever: Zerrin Taşdemir    

Barış Kılıç: Kaya Ekinci  

Doğaç Yıldız: Yiğit Ekinci   

Nesrin Cavadzade: Şahika Ekinci

Mucize Doktor 50. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali kurtaramadıklarıyla yüzleşiyor!Mucize Doktor 50. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali kurtaramadıklarıyla yüzleşiyor!

Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanı yayınlandı! | Flatyos'tan Savcı Bey'e hain tuzak!Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanı yayınlandı! | Flatyos'tan Savcı Bey'e hain tuzak!

Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan'dan Asya'ya tehlikeli atak!Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan'dan Asya'ya tehlikeli atak!

Hercai 59. bölüm fragmanı yayınlandı! | Reyyan çocuğunu kaybedecek mi?Hercai 59. bölüm fragmanı yayınlandı! | Reyyan çocuğunu kaybedecek mi?

 

12 Şubat 2021 Cuma 09:33
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Sefirin Kızı 40. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mavi, Sancar'ın ailesiyle tanışıyor!
Sefirin Kızı 40. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mavi, Sancar'ın ailesiyle tanışıyor!
Yasak Elma 98. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Hasan Ali'ye gelin şoku!
Yasak Elma 98. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Hasan Ali'ye gelin şoku!
Mucize Doktor 50. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali kurtaramadıklarıyla yüzleşiyor!
Mucize Doktor 50. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali kurtaramadıklarıyla yüzleşiyor!
Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanı yayınlandı! | Flatyos'tan Savcı Bey'e hain tuzak!
Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanı yayınlandı! | Flatyos'tan Savcı Bey'e hain tuzak!
Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan'dan Asya'ya tehlikeli atak!
Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan'dan Asya'ya tehlikeli atak!
Hercai 59. bölüm fragmanı yayınlandı! | Reyyan çocuğunu kaybedecek mi?
Hercai 59. bölüm fragmanı yayınlandı! | Reyyan çocuğunu kaybedecek mi?
Maraşlı 6. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mahur'dan Maraşlı'ya ilk öpücük!
Maraşlı 6. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mahur'dan Maraşlı'ya ilk öpücük!
Masumlar Apartmanı'nda Naci'den izleyenleri üzen sahne!
Masumlar Apartmanı'nda Naci'den izleyenleri üzen sahne!
Arıza 22. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali Rıza'dan sürpriz evlilik teklifi!
Arıza 22. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali Rıza'dan sürpriz evlilik teklifi!
Ramo 32. bölüm fragmanı yayınlandı! | ''Ramo is coming!''
Ramo 32. bölüm fragmanı yayınlandı! | ''Ramo is coming!''