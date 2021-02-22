Hasan Ali, Şahika ve Ender'in hain planı ile bu sefer köşeye sıkışmıştır. Tuzağa düşürülen Hasan Ali, Şahika’yla evlenmiş olmasının şaşkınlığını bir türlü üstünden atamaz.

Hasan Ali, Şahika ile gerçekleşen bu evliliğin bitmesi için her yolu denecektir. Peki Şahika'nın elinde kurtulma konusunda başarılı olabilecek mi? İşte Yasak Elma 99. bölüm canlı izle |Yasak Elma son bölüm FOX TV canlı izle...

Ancak Şahika verdiği sözün arkasında durmayacaktır. Cansu, Çağatay ve Yıldız’ın arasını bozmak için uğraşırken beklenmeyen bir ziyaretçi olayların gidişatını değiştirir.

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İyice evin hanımı rolüne kendini kaptıran Şahika, Hasan Ali'ya dünyayı dar etmeye söz vermiştir. Öte yandan hisselerini almanın coşkusu ile Ender ve Şahika kendini kanıtlamıştır. Peki onlara sırtını dönen Yıldız'a sıra ne zaman gelecektir.