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Yasak Elma 99. bölüm canlı izle |Yasak Elma son bölüm FOX TV canlı izle

FOX TV ekranlarının fenomen dizisi Yasak Elma, heyecan dolu yeni bölümüyle bu akşam seyirci karşısında olacak. Planı işleyen Şahika, Hasan Ali'yi avucunun içine almıştır. İşte Yasak Elma 99. bölüm canlı izle |Yasak Elma son bölüm FOX TV canlı izle...

Yasak Elma 99. bölüm canlı izle |Yasak Elma son bölüm FOX TV canlı izle

Hasan Ali, Şahika ve Ender'in hain planı ile bu sefer köşeye sıkışmıştır. Tuzağa düşürülen Hasan Ali,  Şahika’yla evlenmiş olmasının şaşkınlığını bir türlü üstünden atamaz.

Hasan Ali, Şahika ile gerçekleşen bu evliliğin bitmesi için her yolu denecektir. Peki Şahika'nın elinde kurtulma konusunda başarılı olabilecek mi? İşte Yasak Elma 99. bölüm canlı izle |Yasak Elma son bölüm FOX TV canlı izle...

Yasak Elma 99. bölüm canlı izle |Yasak Elma son bölüm FOX TV canlı izle

Ancak Şahika verdiği sözün arkasında durmayacaktır. Cansu, Çağatay ve Yıldız’ın arasını bozmak için uğraşırken beklenmeyen bir ziyaretçi olayların gidişatını değiştirir.

YASAK ELMA 99. BÖLÜM CANLI İZLE | YASAK ELMA SON BÖLÜM CANLI İZLE

Yasak Elma 99. bölüm canlı izle |Yasak Elma son bölüm FOX TV canlı izle

İyice evin hanımı rolüne kendini kaptıran Şahika, Hasan Ali'ya dünyayı dar etmeye söz vermiştir. Öte yandan hisselerini almanın coşkusu ile Ender ve Şahika kendini kanıtlamıştır. Peki onlara sırtını dönen Yıldız'a sıra ne zaman gelecektir.

Yasak Elma 99. bölüm canlı izle |Yasak Elma son bölüm FOX TV canlı izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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