Maraşlı 7. bölüm full izle |Maraşlı son bölüm Youtube full izleYasak Elma 99. bölüm full izle |Yasak Elma son bölüm Youtube full izleSerenay Sarıkaya'nın silikon operasyonunu duyuran vale işten çıkarıldı23 Şubat BİM kataloğu | Bebek bezi aylık fırsat paketleri | Bim Salı günü indirimiİstanbul'da uyuşturucu operasyonu. 37 şüpheli gözaltına alındı.Anadolu Ajansı, Zonguldak muhabiri Ferdi Akıllı hayatını kaybettiResmi Gazete bugün | Resmi Gazete 23 Şubat 2021TRT EBA TV izle: 23 Şubat Salı Ortaokul, İlkokul, Lise ders tekrarları! EBA TV ders programı giriş ekranı23 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu |İşte A101'de haftanın yepyeni ürünleri!Türkiye AB ülkelerini geride bıraktı! Oxford verilerine göre aşıda 7. sırada
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Yasak Elma 99. bölüm full izle |Yasak Elma son bölüm Youtube full izle

Yasak Elma 99. bölüm full izle |Yasak Elma son bölüm Youtube full izle

FOX TV ekranlarının fenomen dizisi Yasak Elma, heyecan dolu yeni bölümüyle bu akşam seyirci karşısında olacak. Planı işleyen Şahika, Hasan Ali'yi avucunun içine almıştır. İşte Yasak Elma 99. bölüm full izle |Yasak Elma son bölüm Youtube full izle...

Yasak Elma 99. bölüm full izle |Yasak Elma son bölüm Youtube full izle

Hasan Ali, Şahika ve Ender'in hain planı ile bu sefer köşeye sıkışmıştır. Tuzağa düşürülen Hasan Ali,  Şahika’yla evlenmiş olmasının şaşkınlığını bir türlü üstünden atamaz.

Hasan Ali, Şahika ile gerçekleşen bu evliliğin bitmesi için her yolu denecektir. Peki Şahika'nın elinde kurtulma konusunda başarılı olabilecek mi? İşte Yasak Elma 99. bölüm full izle |Yasak Elma son bölüm Youtube full izle...

Yasak Elma 99. bölüm full izle |Yasak Elma son bölüm Youtube full izle

Ancak Şahika verdiği sözün arkasında durmayacaktır. Cansu, Çağatay ve Yıldız’ın arasını bozmak için uğraşırken beklenmeyen bir ziyaretçi olayların gidişatını değiştirir.

YASAK ELMA 99. BÖLÜM FULL İZLE | YASAK ELMA SON BÖLÜM FULL İZLE

Yasak Elma 99. bölüm full izle |Yasak Elma son bölüm Youtube full izle

İyice evin hanımı rolüne kendini kaptıran Şahika, Hasan Ali'ya dünyayı dar etmeye söz vermiştir. Öte yandan hisselerini almanın coşkusu ile Ender ve Şahika kendini kanıtlamıştır. Peki onlara sırtını dönen Yıldız'a sıra ne zaman gelecektir.

Yasak Elma 99. bölüm full izle |Yasak Elma son bölüm Youtube full izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
1
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT