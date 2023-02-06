Yasak Elma bugün var mı? Bu akşam Yasak Elma yeni bölüm neden yok 6 Şubat 2023?

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın yeni bölümünün kanalın yayın akışında yer almadığını görenler internet arama motorlarında Yasak Elma bugün var mı? Bu akşam Yasak Elma yeni bölüm neden yok 6 Şubat 2023?

Melahat Ersoy
Editör
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Yasak Elma bugün var mı? Bu akşam Yasak Elma yeni bölüm neden yok 6 Şubat 2023?

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Yasak Elma dizisi, FOX TV'nin 6 Şubat 2023 Pazartesi günündeki yayın akışında yer almadı. Dizinin olmadığını görenler internet arama motorlarında Yasak Elma bugün var mı? Bu akşam Yasak Elma yeni bölüm neden yok 6 Şubat 2023? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Yasak Elma bugün var mı? Bu akşam Yasak Elma yeni bölüm neden yok 6 Şubat 2023?

YASAK ELMA BUGÜN VAR MI?

FOX TV'nin başarılı dizisi Yasak Elma, bugün ekrana gelmeyecek. Dizi, kanalın yayın akışında yer almadı.

Yasak Elma bugün var mı? Bu akşam Yasak Elma yeni bölüm neden yok 6 Şubat 2023?

BU AKŞAM YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NEDEN YOK 6 ŞUBAT 2023?

Yasak Elma dizisinin 6 Şubat 2023 tarihinde ekrana gelmesi beklenen yeni bölümü, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yayınlanmayacak.

Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.

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