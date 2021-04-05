Yasak Elma bugünkü yeni bölüm FOX Canlı İzle | FOX Canlı İzle linki YOUTUBE

FOX TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yasak Elma bu akşam 105. yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Yıldız'dan gizli iş çeviren Çağatay suçüstü yakalanıyor. Hasan Ali'den darbe yiyen Şahika yeni bir planla ortalığı bir birine katıyor. İşte Yasak Elma bugünkü yeni bölüm FOX Canlı İzleme linki ve son bölüm Youtube linki...

YASAK ELMA BUGÜNKÜ YENİ BÖLÜM FOX TV CANLI İZLE

YASAK ELMA SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Hasan Ali, Şahika'ya boşanma sözleşmesi imzalatır. Bunun altında kalmayan Şahika yeni bir plan yapar. Otelden çıkan ceset kime ait? Şahika öldü mü?

YASAK ELMA 105. BÖLÜM FRAGMANI