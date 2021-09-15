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Yasak Elma Canan kimdir? Yasmin Erbil kimdir, nereli, kaç yaşında?

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı olan Yasmin Erbil, Yasak Elma dizisinin 5. sezonunda kadroya dahil olmasıyla merak konusu oldu. Peki Yasak Elma Canan kimdir? Yasmin Erbil kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Yasak Elma Canan kimdir? Yasmin Erbil kimdir, nereli, kaç yaşında?

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla adından sık sık söz ettiren Yasmin Erbil fenomen dizi Yasak Elma'nın oyuncu kadrosuna katılmasıyla merak edilmeye başlandı. Biz de bunun üzerine haberimizde Yasak Elma Canan kimdir? Yasmin Erbil kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

YASAK ELMA CANAN KİMDİR? YASMİN ERBİL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar’ın kızı olan Yasmin Erbil, 2 Aralık 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. “Dünyanın En Güzel Kokusu 2” filmi ile oyunculuğa ilk adımını atan Yasmin Erbil'in  Sezin Erbil ve Ali Sadi Erbil adında iki kardeşi var.

Yasak Elma Canan kimdir? Yasmin Erbil kimdir, nereli, kaç yaşında?

Yasmin, Saint Benoit Fransız Kız Lisesinde eğitim aldı. Bazı reklam filmlerinin yüzü olan Yasmin Erbil, 3 Kasım 2017’de vizyona giren filminde Rıza Kocaoğlu, Tuba Ünsal, Bestemsu Özdemir ile çalıştı.

Yasmin Erbil, İnstagram’da 'yasminerbil' hesabını kullanmaktadır.

Yasak Elma Canan kimdir? Yasmin Erbil kimdir, nereli, kaç yaşında?

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