Baş rollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade'nin yer aldığı fenomen diziye Berk Oktay ve Erdal Özyağcılar'ın ardından bir ünlü isim daha dahil oldu.

Öyle Bir Geçer Zamanki, Kiraz Mevsimi, Kuzgun ve Yeni Hayat gibi dizilerde yer alan başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma kadrosuna dahil oldu.

Cansu rolüne hayat verecek olan Şahinkaya, Hasan Ali'nin ölen eşi Filiz'in yeğenini canlandıracak.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİMDİR?

Nilperi Şahinkaya, 23 Şubat 1988 tarihinde Senegal'in Dakar şehrinde dünyaya gelmiştir. Babası Salim Levent Şahinkaya'nın büyükelçi olması nedeniyle ilkokul eğitimini Paris'te, ortaokul eğitimini Bern'de almıştır. 2003 yılında Ankara'ya yerleşip, 2006'da Charles de Gaulle Fransız Lisesini bitirdi ve 2006-2010 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde okudu.

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Nilperi Şahinkaya kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Oynadığı diziler | Sevgilileri kimler?