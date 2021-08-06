Yasak Elma dizisinin yeni sezon kadrosuna flaş isim damga vurdu!

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay ve Melisa Doğu'nun yer aldığı Yasak Elma dizisinin kadrosuna flaş bir kararla Murat Aygen transfer oldu. Aygen'in dizide şirketin başına geçeceği ve tüm dengeleri bozacağı konuşulan konular arasında yer alıyor.

YENİ SEZONDA YENİ İSİM, YENİ OLAYLAR

Yasak Elma dizisi kadrosuna yeni ve tecrübeli isimler dahil etmeye devam ediyor. İzleyicinin aklına kazınan bir sezon finali ile ekranlara ara veren Yasak Elma kadrosuna Mucize Doktor'dan sürpriz bir isim dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak Mucize Doktor'da başrol oynayan Murat Aygen fenomen dizi Yasak Elma'nın yeni transferi oldu. Aygen'in şirketin başına geçeceği ve tüm dengeleri değiştireceği konuşuluyor.

MURAT AYGEN KİMDİR?

Murat Aygen, 29 Ekim 1971 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Asıl adı Murat Ağlatçı'dır. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji, 1998 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Tiyatro Oyunculuğu, 2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Yüksek Lisans bölümlerinde eğitimini tamamladı.

1991 – 1995 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında; Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, İnsan Bahçesi, Barışa Şans Verin, Kadınlar da Savaşı Yitirdi, Evita, Dans Birimi, Bedia Muvahhit, Moliere ya da Kara Komplo, Tartue, Mösyö Buttery, Atatürk ve Sanat isimli oyunlarda oyuncu, koreograf, dansçı ve asistan olarak çalıştı.

1985 yılından beri reklam sektöründe oyuncu, metin yazarı, sanat yönetmeni, süpervizör, yardımcı yönetmen, dublaj sanatçısı, 1998 yılından beri de sinema ve televizyon sektöründe oyuncu olarak çalışmaktadır.

Son olarak Murat Aygen Star TV'nin efsane dizilerinden Medcezir'de yakaladığı ışığı Mucize Doktorlar dizinde devam ettirdi.