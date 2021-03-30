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Yasak Elma Hasan Ali ayrıldı mı, öldü mü, ölecek mi? Erdal Özyağcılar Yasak Elma dizisinden ayrılacak mı?

Yasak Elma'nın fragmanında Şahika'nın kocası Hasan Ali Bey'i zehirlediği görüldü. Bunun ardından dizinin sevenleri Yasak Elma Hasan Ali ayrıldı mı, öldü mü, ölecek mi? Erdal Özyağcılar Yasak Elma dizisinden ayrılacak mı? sorularını aratmaya başladı. Biz de sizin için soruların cevabına haberimizde yer verdik.

Yasak Elma Hasan Ali ayrıldı mı, öldü mü, ölecek mi? Erdal Özyağcılar Yasak Elma dizisinden ayrılacak mı?

FOX TV ekranlarında yayımlanan ve seyircileri ekrana kilitleyen dizi Yasak Elma'nın 104. bölüm fragmanında Şahika'nın eşi Hasan Ali'yi zehirlediği görüldü. Şahika eski kocası Nadir'i de aynı şekilde öldürdüğü için dizinin takipçileri 'Yasak Elma Hasan Ali ayrıldı mı, öldü mü, ölecek mi? Erdal Özyağcılar Yasak Elma dizisinden ayrılacak mı?' sorularını aratmaya başladı. Biz de haberimizde bu soruların cevaplarına yer verdik. Detaylar haberimizde...

YASAK ELMA HASAN ALİ AYRILDI MI, ÖLDÜ MÜ, ÖLECEK Mİ?

Sevilen dizi Yasak Elma'nın son fragmanında Hasan Ali Bey'in eşi Şahika tarafından zehirlendiği kesimi yer aldı. Kulislerden gelen bilgiye göre Hasan Ali Bey, eşi Şahika'nın oyununa oyun ile cevap verecek. Yani aslında Hasan Ali ve Sedai, Şahika'nın kendilerine oynadığı oyunları zaten biliyor ve Şahika'nın kendisine zarar vermesini bekliyordu.

Edinilen bilgiye göre Hasan Ali Bey ölmüş numarası yapacak. Ardından, mal varlığını Şahika'nın elinden almak için ona oyun oynayacak. Bu oyunda, diziye yeni giren Ömer karakteri de aktif olacak.

ERDAL ÖZDAĞCILAR YASAK ELMA DİZİSİNDEN AYRILACAK MI?

Fenomen dizide Hasan Ali Bey karakterine hayat veren Erdal Özyağcılar'ın diziden ayrılmasına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Neticeler bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde netlik kazanacak. 

Yasak Elma Hasan Ali ayrıldı mı öldü mü ölecek mi Erdal Özyağcılar Yasak Elma dizisinden ayrılacak mı

 

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