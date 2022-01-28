Medyapım imzalı yönetmenliğini ilk 3 sezon boyunca Neslihan Yeşilyurt'un, 4. sezonda Murat Öztürk'ün ve 5. sezondan itibaren Ece Erdek Koçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, pazartesi günlerine damga vuran dizi Yasak Elma'ya Meriç rolüyle Ece İrtem katılıyor. Bunun üzerine Ecem İrtem merak konusu oldu. Biz de haberimizde Yasak Elma Meriç kimdir? Ece İrtem kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik...

YASAK ELMA MERİÇ KİMDİR? ECE İRTEM KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ece İrtem 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta doğmuştur. Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümünden 2014 yılında 3.lükle mezun olan İrtem, okul hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi(İzdob) genel müdürü Aytül Büyüksaraç(soprano) ve Levent Gündüz(tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç, Anna Chubuchenko(mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla çalıştı.

1.72 boyundaki Ece İrtem ilkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yaptı. Yine ilkokul yıllarında okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçlerle oyunculukla tanıştı ve bir daha hayatından hiç çıkarmadı. İstanbul’a geldikten sonra 2014 -2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar, Tolga Çiftçi’den eğitim aldı.

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