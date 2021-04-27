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Yasak Elma Şahika öldü mü? Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu, ayrılacak mı?

Nesrin Cavadzade'nin Yasak Elma dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı araştırılıyor. Biz de haberimizde sizler için, Yasak Elma Şahika öldü mü? Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu, ayrılacak mı? sorularının yanıtını derledik...

Yasak Elma Şahika öldü mü? Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu, ayrılacak mı?

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı araştırılıyor. Haberimizde, Yasak Elma Şahika öldü mü? Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu, ayrılacak mı? sorularının yanıtını bulabilirsiniz...

YASAK ELMA ŞAHİKA ÖLDÜ MÜ? NESRİN CAVADZADE DİZİDEN AYRILIYOR MU, AYRILACAK MI?

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Barış Aytaç gibi ünlü oyuncuların yer aldığı popüler dizi Yasak Elma heyecanına hız kesmeden devam ediyor. Yasak Elma'nın son bölümünde bir kişinin öleceği ortaya çıkınca akıllarda bu kişinin Ender mi Şahika mı yoksa Asuman mı olduğu sorusu oluşmuştu. Bununa ardından Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı araştırılmaya başlandı. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Cansu'nun (Nilperi Şahinkaya) silahlı saldırısına uğrayan kişi Nesrin Cavadzade'nin hayat verdiği Şahika olacak. Böylelikle haftalar öncesinden diziden ayrılacağı iddiaları ile gündeme gelen ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade diziye veda edecek. 

Yasak Elma Şahika öldü mü Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu ayrılacak mı

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