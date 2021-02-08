Her hafta pazartesi akşamı FOX TV'de seyirci karşısına çıkan Yasak Elma'da, ayrılık mı yaşanacak? Dizinin kötülük kraliçesi Şahika'nın sonunun ne olacağı araştırma konusu oldu. Peki Yasak Elma Şahika öldü mü? Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrıldı mı? İşte merak edilen detaylar...

YASAK ELMA ŞAHİKA ÖLDÜ MÜ?

Fox TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma'da entrikalar hız kesmeden devam ediyor. Son bölümde Hasan Ali ile konuşmaya giden Şahika'nın ikram edilen meşrubat sonucu zehirlenerek can çekiştiği sahneler öldüğü ve dizinden ayrılacağı iddialarını ortaya koydu. Bu hafta yayınlanan yeni bölümde Ender ve Yıldız, Şahika'nın öldürüldüğü konusunda hemfikir olurken Sarayburnu açıklarında bir kadın cesedi bulunması işleri iyice karıştırıyor.

NESRİN CAVADZADE YASAK ELMA'DAN AYRILDI MI?

Yasak Elma Şahika diziden ayrılacak mı sorusu araştırılmaya ve merak edilmeye başlanmışken izleyicinin içine dizinin başka bir oyuncusu olan Eda Ece'den yanıt geldi. Dizide Yıldız karaktrini canlandıran Eda Ece, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Nesrin devam ediyor. Zaten izleyenlerde bunu görüyor. Nesrin senaryo olarak devam ediyor. Şahika çok sevilen bir karakter, öyle bir ayrılma durumu şu an söz konusu değil." Öte yandan da bu ölüm sahnesinin senaristin izleyiciye ters köşe yapmak için kurguladığı bir plan olduğu da iddia edildi. Buna açıklama doğrultusunda Nesrin Cavadzade'nin, diziden ayrılmayacağı netleşti.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şahika’nın ortadan kaybolması Ender’i şüphelendirir. Ender, Şahika’nın öldürüldüğünü düşünerek Hasan Ali’yi suçlar. Hasan Ali ise yaptıklarının gizli kalması için tüm gücünü kullanacaktır. Ender, herkese Hasan Ali’nin bir katil olduğunu ispat etmeye çalışır.