Yasak elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yasak elma bugun yayınlanacak mı? Ekranlarda izlenme rekorları kıran ve her hafta yeni bölümleriyle izleyiciyi ekranları başına kitleyen Yasak elma dizisi bu hafta neden yok? Yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerinden tam not alan ve her bölümünde reyting rekorları kıran Yasak elma dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

A+ A-