Yasak elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yasak elma bugun yayınlanacak mı?

Yasak Elma 29.bölüm (yeni bölüm) bu hafta yayınlanacak mı?

Fox TV ekranlarında çok geniş bir izleyici kitlesine hitap eden ve gün geçtikçe başarısına başarı katan Yasak Elma 29.bölümün yayın tarihi dizinin tutkunları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta Yıldız cephesinden Halit'le olan ilişkisine dair alınan radikal kararların sonrasında ters köşe olmasının ve Ender'in Alihan'la ilgili akıl almaz bir iddiayı gündeme taşımasının sahne olduğu Yasak Elma yeni bölümü Fox TV yayın akışında bulunmadığı görülüyor. Peki; entrika dolu gelişmelerin seyircisine vurucu biçimde aktarıldığı Yasak Elma 29.bölümü neden yok? Sürprizlerin bir an dahi eksik olmadığı izlenme oranlarında rekor seviyeye erişen Yasak Elma yeni bölümü ne zaman hangi tarihte yayınlanacak? İşte, ağırlıklı olarak merak edilen konu hakkında en son gelişmeler...

YASAK ELMA 29.BÖLÜMÜ NEDEN YAYINLANMIYOR, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN HANGİ TARİHTE?

Yasak Elma 29.bölümünün ekrana taşınacağı tarihin Fox TV yayın akışında bulunmamasının beraberinde nefes kesen yapımı iple çeken izleyicisi tarafından Yasak Elma yeni bölümü ne zaman hangi tarihte yayınlanacak? şeklinde sorgulamalarına derinlik kazandırmaya başladı. Yasak Elma 29.bölüm neden yayınlanmıyor? araştırmasını sürdüren seyirci için, hem yılbaşı tatili hem de bütün dizilerin 3 hafta boyunca yayın yapmayacak olması nedeniyle ekranlarda yer almadı. Tüm bunların yanı sıra henüz net bir bilgi olmamakla birlikte Yasak Elma yeni bölümü 21 Ocak 2019 tarihinde yayınlaması tahmin ediliyor.