Yasak Elma yeni bölüm yok mu 14 Mart 2022? | Yasak Elma yeni bölüm neden yok 14 Mart 2022?On Numara sonuçları 14 Mart 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 14 Mart 2022Son dakika: 14 Mart 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosuTRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 17. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle YoutubeTV8 canlı yayın Survivor All Star 48. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeShow TV canlı yayın Üç Kuruş 18. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm izle YoutubeGiresunspor – Gaziantep FK maçı canlı izle | Giresunspor – Gaziantep FK  maçı Bein Sports 2 canlı yayın izle linkiGalatasaray – Beşiktaş maçı canlı izle | Galatasaray – Beşiktaş maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linkiCanlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan ortak çağrı! "Savaş bir an önce durdurulmalı!"Adıyaman depreminin ardından Naci Görür, deprem tahminiyle deprem etkisi yaratarak herkesi sarstı! Beklenen büyük Marmara depremi öne çekilmiş!
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Yasak Elma yeni bölüm yok mu 14 Mart 2022? | Yasak Elma yeni bölüm neden yok 14 Mart 2022?

Yasak Elma yeni bölüm yok mu 14 Mart 2022? sorusu seyirci tarafından araştırılıyor. Bu hafta yayınlanması beklenen Yasak Elma yeni bölüm neden yok 14 Mart 2022? İşte detaylar...

Yasak Elma yeni bölüm yok mu 14 Mart 2022? | Yasak Elma yeni bölüm neden yok 14 Mart 2022?

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın bu haftaki yeni bölümünün neden yayınlanmadığı seyircisi tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında Yasak Elma yeni bölüm yok mu 14 Mart 2022? sorusu araştırılırken, bizler de haberimizde Yasak Elma yeni bölüm neden yok 14 Mart 2022? sorularının yanıtlarına yer verdik. İşte, Yasak Elma dizisinin yayınlanmama nedenine dair detaylar...

Yasak Elma yeni bölüm yok mu 14 Mart 2022? | Yasak Elma yeni bölüm neden yok 14 Mart 2022?

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM YOK MU 14 MART 2022?

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın keyfini çıkaracak olan seyirciler, kanalı açtıklarında farklı bir yayın akışıyla karşılaştı. Seyirciler Yasak Elma dizisinin yeni bölümünü göremeyince, neden yayınlanmadığını merak etti. Dizi setinden yapılan açıklamaya göre; Dizi ekibinde Covid-19 vakalarına rastlanması nedeniyle yeni bölümün ertelendiği öğrenildi. 

Yasak Elma yeni bölüm yok mu 14 Mart 2022? | Yasak Elma yeni bölüm neden yok 14 Mart 2022?

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NEDEN YOK 14 MART 2022?

Yasak Elma dizisinin 14 Mart 2022 tarihinde yayınlanmamasının nedeni FOX TV ve dizi ekibi tarafından açıklandı. Diziden gelen açıklamaya göre; sette koronavirüs vakası yaşandı. Ekipten ismi açıklanmayan kişi COVİD-19 olunca, yeni bölüm bu hafta iptal edildi.

Yasak Elma'nın yeni bölümü 28 Mart 2022 tarihinde yayımlanacak.

Yasak Elma yeni bölüm yok mu 14 Mart 2022? | Yasak Elma yeni bölüm neden yok 14 Mart 2022?

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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