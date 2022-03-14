Yasak Elma yeni bölüm yok mu 14 Mart 2022? | Yasak Elma yeni bölüm neden yok 14 Mart 2022?

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın bu haftaki yeni bölümünün neden yayınlanmadığı seyircisi tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında Yasak Elma yeni bölüm yok mu 14 Mart 2022? sorusu araştırılırken, bizler de haberimizde Yasak Elma yeni bölüm neden yok 14 Mart 2022? sorularının yanıtlarına yer verdik. İşte, Yasak Elma dizisinin yayınlanmama nedenine dair detaylar...

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM YOK MU 14 MART 2022?

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın keyfini çıkaracak olan seyirciler, kanalı açtıklarında farklı bir yayın akışıyla karşılaştı. Seyirciler Yasak Elma dizisinin yeni bölümünü göremeyince, neden yayınlanmadığını merak etti. Dizi setinden yapılan açıklamaya göre; Dizi ekibinde Covid-19 vakalarına rastlanması nedeniyle yeni bölümün ertelendiği öğrenildi.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NEDEN YOK 14 MART 2022?

Yasak Elma dizisinin 14 Mart 2022 tarihinde yayınlanmamasının nedeni FOX TV ve dizi ekibi tarafından açıklandı. Diziden gelen açıklamaya göre; sette koronavirüs vakası yaşandı. Ekipten ismi açıklanmayan kişi COVİD-19 olunca, yeni bölüm bu hafta iptal edildi.

Yasak Elma'nın yeni bölümü 28 Mart 2022 tarihinde yayımlanacak.