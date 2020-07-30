Yasak Elma yeni sezon fragmanı yayınlandı! Şahika'yı hapiste zor günler bekliyor!

Yasak Elma yeni sezon fragmanı bomba gibi geldi. Merakla beklenen FOX Tv ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'nın yeni sezon fragmanı ekranlara geldi. Geçtiğimiz günlerde yeni bölüm çekimlerine başlanan Yasak Elma'da yeni sezonda neler yaşanacağı merak konusuydu. İşte Yasak Elma yeni sezon fragmanı..

4. sezonu ile ekranlara gelecek Yasak Elma dizisinde çekimler geçtiğimiz hafta başlamıştı. Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Talat Bulut, Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan gibi isimlerin bulunduğu fenomen dizinin yeni sezonunda bir çok değişiklik yaşandı.

Yasak Elma dizisinin 75.bölümünden ilk fragmanda Şahika hapse düşüyor. Hapiste zor günler geçirecek olan Şahika'yı koğuşta bir de sürpriz bekliyor. Peki hapiste Şahika'yı bekleyen sürpriz isim kim?

Yasak Elma yeni sezon fragmanı youtube'da kısa sürede 1 milyon izlenmeye ulaştı.

Yasak Elma yeni sezonda da FOX TV ekranlarında izleyicilerle buluşmak için geri sayıma başladı. Peki Yasak Elma 73. son bölümde neler yaşanmıştı? Yasak Elma son bölüm haberimizde..

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.