Yasak Elma'da Halit yaşıyor mu? Halit geri mi dönüyor? Yasak Elma izleyicisine büyük şok!

Yasak Elma'da Halit yaşıyor mu? Halit geri mi dönüyor? Baş rollerinde Eda Ece, Şevval Sam gibi isimlerin yer aldığı fenomen dizi Yasak Elma'nın dün akşam ekranlara gelen yeni bölümünde yaşananlar izleyenleri şok etti. Bir çok dizi sever Yasak Elma'da Halit yaşıyor mu? Halit geri mi dönüyor?

YASAK ELMA'DA HALİT YAŞIYOR MU?

Yasak Elma'da geçtiğimiz haftalarda Halit Argun hayatını kaybetmiş ve karakteri canlandıran Talat Bulut diziye veda etmişti.

Ancak dün akşam ekranlara gelen son bölümde Ender'in, Halit'in yaşadığından şüphelenerek iz sürmeye başlaması ve yaptığı telefon görüşmeleri Halit yaşıyor mu? sorularını akıllara getirdi.

Yasak Elma'nın resmi twitter hesabından yaptığı paylaşım da akılları daha da karıştırdı.

Ekranlara gelen yeni bölüm fragmanından ise kadın ayak seslerinin olması Ender'in izini sürdüğü kişinin Halit değil onun eski eşi Zerrin olduğunu gösterdi.

YASAK ELMA 91. BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şahika’nın kendini bambaşka biri olarak tanıtıp, Feride’ye yaklaşması, Yıldız ve Çağatay ilişkisinde sorunlara neden olur. Şahika, Feride'yle yaptığı planda Çağatay'ı zor durumda bırakmayı başarıyor. Ender biri tarafından takip edildiğini anlar ve takip edenin kim olduğunu bulmaya çalışır. Sonucunda uzun zamandır saklanan büyük bir sırrın ipucunu bulur. Ender, Caner'le yaptığı araştırmalar sonucunda Halit'in yaşadığı kanısına varır. Yıldız, Feride'yle tanışıp buzları eritme niyetiyle hareket ederken Feride ona hiç beklemediği ithamlarda bulunur.