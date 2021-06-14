Yasak Elma'da üzen ayrılık: Usta oyuncu Erdal Özyağcılar diziye veda ediyor!

FOX TV'de izleyiciyi ekrana kilitleyen Med Yapım imzalı, Eda Ece ve Şevval Sam'ın başrollerini paylaştığı Yasak Elma dizisinin sezon finalinde büyük patlama meydana gelmiş ve kimlerin öleceği kimlerin sağ kalacağı merak konusu olmuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Barış Kılıç ve Şafak Pekdemir'in ardından Yasak Elma dizisine Hasan Ali Kuyucu karakterine hayat veren Erdal Özyağcılar da diziden ayrılacak.

Her bölümü heyecan dolu olan Yasak Elma'da olaylar farklı bir boyuta taşınacak...

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur. Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.