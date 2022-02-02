Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy'un tuzlu kahvesini içti! Sevgilisi, hazırladığı damat kahvesi yüzünden "kıro" ilan edildi!
Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy'un tuzlu kahvesini içti! Sevgilisi, hazırladığı damat kahvesi yüzünden "kıro" ilan edildi!
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile dünyaevine girmenin ilk adımını attı. Sevgilisinin ellerinden tuzlu kahve içen Oktay'ın, "Vicdansız" notu güldürürken, Atiksoy'un kahve bardağı "kıro" yorumlarını beraberinde getirdi.