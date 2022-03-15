Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay'dan sevenlerini üzen haber! Dizinin yeni bölümü ekrana gelmemişti! Teşekkür ederek, "Ciddi anlamda sarstı" dedi!
Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay'dan sevenlerini üzen haber! Dizinin yeni bölümü ekrana gelmemişti! Teşekkür ederek, "Ciddi anlamda sarstı" dedi!
FOX TV ekranlarında yer alan Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Berk Oktay'dan hayranlarını üzen bir haber geldi. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ciddi anlamda sarstı" notunu ekledi.