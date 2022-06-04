Pazartesi akşamlar FOX TV'de ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Yasak Elma dizisinde Ender karakterine hayat veren Şevval Sam'ın diziden ayrılacağı söylendi. Biz de bunun üzerine haberimizde Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam diziden ayrılıyor mu? Şevval Sam Yasak Elma'dan neden ayrılıyor? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

YASAK ELMA'NIN ENDER'İ ŞEVVAL SAM DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Medyapım’ın geçen yıllara rağmen seyircisini artırarak ekran macerasını devam ettiren Yasak Elma dizisi 13 Haziran’da sezon arası verecek.

Sevilen diziye sezon sonunda Çağatay’a hayat veren yakışıklı oyuncu Berk Oktay’ın veda edeceği ortaya çıkmıştı. Eda Ece ile Biran Damla Yılmaz’ın ise projeye devam edeceği kesinleşmişti. Gözler Şevval Sam’a çevrildi. Entrikalar kraliçesi Ender’in durumu merak ediliyordu. Şevval Sam'ın da diziye veda edeceği öğrenildi.

ŞEVVAL SAM YASAK ELMA'DAN NEDEN AYRILIYOR?

Türkiye’nin en başarılı solistleri arasında da olan Şevval Sam, pandemi sonrası sahne programlarına başlamış ve teklif yağmuruna tutulmuştu. Güzel sanatçı dizi çekimlerinden dolayı da çok fazla sahne programı yapamıyordu. 5 yıl boyunca çok yorulan Sam, son gelen haberlere göre diziden ayrılıyor ve önümüzdeki dönemde kalbini çalacak bir proje çıkmazsa müziğe ağırlık verecek.