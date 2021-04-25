Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı!

11 yıldır müzisyen Sarp Maden ile ilişkisi olan Şevval Sam en son 2019'da sevgilisi ile paylaşım yapmıştı. Yıllar sonra ilişkisi ile gündeme gelen Sam'ın erkek arkadaşı merak konusu oldu.

İLİŞKİSİNİ MAGAZİNDEN UZAK YAŞIYOR

Şevval Sam'ın özel hayatını gözlerden uzakta yaşamaya çalışsa da, ilişkisine ilişkin çok fazla bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Şevval Sam, 11 yıldır müzisyen Sarp Maden ile gözlerden uzak aşk yaşıyor. Sevgilisiyle çok fazla görüntü vermeyen Sam, oyunculuğuyla gündeme gelmek istiyor.

Sam'ın sevgilisi olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı. Sevgilisiyle sosyal medya hesabından da paylaşım yapmayan Sam, en son 2019 yılında sevgilisinin kendisine sarıldığı bir fotoğrafı paylaşmıştı.