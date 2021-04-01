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Yasak Elma'nın Kaya'sı Barış Kılıç geri döndü!

İzleyiciler tarafından merakla takip edilen dizi Yasak Elma'ya sezon ortalarında veda eden ünlü oyuncu Barış Kılıç, yoğun istek üzerine söz konusu diziye geri döndü.

Yasak Elma'nın Kaya'sı Barış Kılıç geri döndü!

FOX TV ekranlarında yayınlanan başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı fenomen dizi Yasak Elma'ya Barış Kılıç geri döndü.

Yasak Elma dizisine sezon ortalarında veda eden ünlü oyuncu Barış Kılıç, diziye döndüğünü resmen açıkladı. Yoğun istek üzerine Barış Kılıç, ekranlara Yasak Elma dizisi ile geri dönüyor!

Yasak Elma nın Kaya sı Barış Kılıç geri döndü

İzleyiciler tarafından heyecanla takip edilen reyting rekortmeni Yasak Elma'da, Barış Kılıç döndükten sonra gelişmelerin nasıl devam edeceği ise merak konusu haline geldi.

 

 

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