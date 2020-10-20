Yasak Elma'nın Lila'sı Buçe Buse Kahraman diziden ayrılıyor

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da ayrılık rüzgarı sürüyor. Talat Bulut ve Gökhan Alkan'ın diziden ayrılacağı haberlerinin ardından bir ayrılık haberi daha geldi. TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Lila karakterine hayat veren güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman'ın diziden ayrılacağı öğrenildi.

YASAK ELMA DİZİSİNİN KONUSU

Ender’in ve Yıldız’ın ortadan kaybolmasıyla meydan tamamen Şahika’ya kalmıştır. Şahika gelecekle ilgili planlarını ilmek ilmek dokurken, Halit’i ve çocuklarını avucunun içine almış, Halit’le evlilik hazırlıkları içindedir.

Yıldız hamiledir ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hamilelik dönemini herkesten uzakta bir köyde geçirmektedir. Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek ve bütün kötülüklerden uzak durmak tek amacıdır. Yıldız’ın aldığı radikal karar, bir gece kapısının çalmasıyla değişir.

Ender geçirdiği kaza sonrası uzun süre felç kalmış, zamanını azimle iyileşmeye ve ona zarar veren düşmanından intikam almaya adamıştır. Karşısındaki düşmanın gücüyle tek başına baş edemeyeceğini anladığından, kendine gelir gelmez Yıldız’ın yanına gider.

Ender başına gelenleri Yıldız’a anlatır ve bir zamanların en büyük iki düşmanı, Şahika ve arkasındaki güce karşı iş birliği kararı verirler.

YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI

Halit Argun (Talat Bulut)

Ender Ekinci (Şevval Sam)

Yıldız Yılmaz (Eda Ece)

Şahika Ekinci (Nesrin Cavadzade)

Kaya Ekinci (Barış Kılıç)

Zehra Argun (Şafak Pekdemir)