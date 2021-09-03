Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade dergi için verdiği pozlarla ağızları açıkta bıraktı! Bakanlar tekrar tekrar baktı! FOX TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma'da Şahika rolüyle reytingleri zorlayan Nesrin Cavadzade, Re Touch Mag dergisi için verdiği pozlar nefesleri kesti. Yeni sezondan önce yaptığı anlaşma ile derginin 2. sayısı için poz veren Nesrin Cavadzade, fiziği ve duruşuyla görenleri büyüledi.

1 14 FOX TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma'da Şahika rolündeki oyunculuğuyla izleyenleri ekrana kilitleyen Nesrin Cavadzade, Re Touch Mag dergisi için birbirinden cesur pozlar verdi.