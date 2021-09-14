Yasak Elma'nın yeni sezona damga vuran aldatma sahnesi! İzleyiciler fena kızdı! Tepkilerini sosyal medyada gösterdiler

Ekranların fenomen dizisi Yasak Elma geçtiğimiz akşam 111. bölümüyle FOX TV izleyicisi karşısına geçti. Şevval Sam, Eda Ece ve Berk Oktay'ın başrollerini paylaştığı Yasak Elma dizisinde sezon finalinde yaşanan büyük patlamadan 6 ay sonra yaşananlar ekrana geldi. Entrikaların son bulmadığı dizide Yıldız'ın bir kez daha aldatıldığını gören izleyiciler ise sosyal medyada tepki gösterdi.

ÇAĞATAY, YILDIZ'I ALDATTI

Yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenen dizide Yıldız, , yan tarafındaki yalıya taşınan Kumru ile arkadaş olmaya çalışıyor. Ancak Yıldız'ın eşi Çağatay da Kumru ile yasak aşk yaşamaya başlıyor. Çağatay'ın bölümün finalinde Kumru ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

Yeni sezon bölümüyle ekrana gelen Yasak Elma'daki aldatma sahnesi ise izleyicileri kızdırdı

İZLEYİCİYİ KIZDIRDI

Sosyal medyada 111. bölümüyle gündem olan dizide sürekli Yıldız karakterinin ihanete uğraması izleyici kızdırdı. Çağatay ve Kumru'nun yasak aşkından sonra isyan eden izleyiciler, "Artık Yıldız'ı güçsüz göstermekten vazgeçin" yorumları yaptı.

İşte Yasak Elma için yapılan bazı yorumlar...

YENİ OYUNCULAR KADROYA DAHİL OLDU

Nesrin Cavadzade'nin geçtiğimiz sezon ayrıldığı dizinin sezon finalinde ise Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı Hasan Ali karakteri de ölmüştü.

Yeni sezonda ise Mucize Doktor'da başrol oynayan Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz, Yasmin Erbil ve Ece Dizdar dizinin kadrosuna dahil olan isimler oldu.

Yasak Elma yeni sezonda Biran Damla Yılmaz “Kumru”, Murat Aygen Kumru’nun babası Doğan’a hayat verirken, Yasmin Erbil de Kumru’nun en yakın arkadaşı olan “Canan”ı canlandırıyor.

Tepkiye neden olan sahneyi izlemek için tıklayınız...

Yasak Elma 111. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle