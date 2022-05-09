Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece evleniyor mu? Beyazlar içinde paylaştı! "Gelin mi oluyorsun?" Ünlü oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ünlü oyuncunun beyazlar içinde çekildiği fotoğraf bazı soru işaretlerin oluşmasına neden oldu.

1 9 FOX TV kanalının sevilen dizisi Yasak Elma, izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.