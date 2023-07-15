Yasak İstanbul'un tüm ilçelerine yayıldı! Yabacılara ev ve kira verenler şimdi yanacak!

İstanbul kaçak göçmenlerin en fazla rağbet gösterdiği illerin başında geliyor. Kontrolsüzce artan kaçak göçmenlerin sayısını durdurmak içinse ise devlet çeşitli tedbirler almaya devam ediyor.

İKİNCİ BİR KARARA KADAR YASAK

Bu kapsamda Ekim 2022’de İstanbul’un 10 ilçesinde, yabancılara oturum izni verilmesi durdurulmuştu.

Milliyet’ten Ferit Zengin’in imzalı habere göre uygulanan yasağın kapsamı genişletildi.

Can güvenliği, sağlık, eğitim ve uluslararası ticaretten kaynaklı hak gibi zorunlu hallerin haricinde oturum izninin durdurulduğu İstanbul'da, 7 Ekim 2022'de bakanlıkça alınan kararla yabancılara ikamet izinleri ikinci bir karara kadar verilmeyecek.

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PARA VE HAPİS CEZASI VAR

İstanbul’da kaçak ev kiralayanlara, kaçak sığınmacı barındıran otellere para ve mühürleme cezasının yanı sıra hapis cezaları da verilmeye başladı.

2023’ün başından beri günübirlik ve haftalık olarak kaçak sığınmacılara yasa dışı ev kiralayan veya sığınmacıları barındıran şahıslara yapılan 29 ayrı operasyonda gözaltına alınan 51 kişiden her birine 26 bin 750 lira para cezası verildi.